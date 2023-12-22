"بلومبرغ": حوالي 180 سفينة حاويات غيّرت مسارها حول أفريقيا أو تم إيقافها لتجنب الهجمات في البحر الأحمر

أفادت وكالة "بلومبرغ"، بأنّ "حوالي 180 سفينة حاويات غيّرت مسارها حول أفريقيا أو تم إيقافها لتجنب الهجمات في البحر الأحمر"، والتي تنفذها القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله" ضد السفن المرتطبة بإسرائيل أو المتوجهة إلى الموانئ الإسرائيلية.

وأكّدت الوكالة في هذا السياق، أنّ "أسعار الشحن تصل إلى مستويات مرتفعة مع تزايد الضغوط على شركات النقل".

وسبق أنّ أكّدت حركة "أنصار الله" أنّ هجماتها تهدف إلى وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.