منظمة الصحة العالمية: 93% من سكان غزة يواجهون مستويات أزمة جوع غير مسبوقة

أكّدت منظمة الصحة العالمية، تعليقًا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزّة، أنّ "93% من سكان غزة يواجهون مستويات أزمة جوع غير مسبوقة".
وشددت على أنّ "غزة تواجه مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي مع خطر المجاعة الذي يتزايد يوميًا".
هذا، وأفاد برنامج "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" الأممي الذي يرصد مستويات الجوع في العالم، في تقرير، بأن كل شخص يعيش في قطاع غزة الذي سيواجه مستوى عال من انعدام الأمن الغذائي الحاد في الأسابيع الستة المقبلة.
وتصاعد القلق الدولي حول سكان غزة الذين يعانون قصفا يوميا ونقصا في الغذاء والمياه وحالات نزوح جماعي.
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