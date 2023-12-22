"حزب الله" نشر مشاهد استهداف مستوطنة أفيفيم

نشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مشاهد من استهداف مستوطنة أفيفيم، وذلك بعدما أعلن في وقت سابق من اليوم أنّ الهجوم جاء "دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌والشريفة، وردًا على ‌اعتداءات العدو الاسرائيلي على القرى والمنازل المدنية واستشهاد مواطنة المواطنة نهاد موسى مهنا وجرح زوجها".

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