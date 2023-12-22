الدفاع البريطانية: السعودية وبريطانيا أكّدتا التزامهما بشراكة طويلة الأمد وسط تدهور أمني بالبحر الأحمر

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، أنّ "سلطات السعودية وبريطانيا أكّدتا التزامهما بشراكة طويلة الأمد وسط تدهور أمني بالبحر الأحمر"، في وقت تواصل فيه القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله" هجماتها ضد السفن المرتبطة بإسرائيل والمتوجهة إلى الموانئ الإسرائيلية.
وكان قد وصل وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان بن عبدالعزيز والوفد المرافق له، إلى العاصمة البريطانية لندن في زيارةٍ رسمية لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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