"واشنطن بوست" عن مصدر: نتانياهو طرح فكرة احتلال غزة لأجل غير مسمى وهي فكرة تشكل إحباطًا لبايدن

نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مصدر مقرّب من الرئيس الأميركي جو بايدن، قوله إنّ "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يرفض بشدة عودة السلطة الفلسطينية لحكم غزة". وكشف المصدر أنّ "نتانياهو طرح فكرة احتلال غزة لأجل غير مسمى وهي فكرة تشكل إحباطًا لبايدن"، في وقت تستمر فيه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزّة منذ 7 تشرين الأول.

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