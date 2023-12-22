وزارة الصحة بغزة: قنص وقتل إحدى العاملات في مستشفى العودة المحاصر شمالي غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن قنص وقتل إحدى العاملات في مستشفى العودة المحاصر شمالي غزة.

وفي وقت سابق، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أنّ" قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مركز إسعاف جباليا شمالي قطاع غزة، واعتقلت كل الطواقم والمسعفين، واقتادتهم إلى جهة مجهولة".

ولفت إلى أنّ "النساء بقين محاصرات وحدهن داخل المركز"، موضحًا أنّ الاتصال انقطع عن مركز إسعاف جباليا إثر تعرضه للاقتحام".

وجاء هذا التطور، بينما خرجت جل المراكز الصحية شمالي القطاع عن الخدمة.