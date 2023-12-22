صور.. تشميع 4 مراكز دروس خصوصية في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

نفذت لجنة مشكلة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى، والإدارة التعليمية، بمحافظة البحيرة، اليوم الخميس، حملة للمرور على مراكز للدروس الخصوصية وإغلاقها.

أسفرت الحملة عن إغلاق وتشميع 4 مراكز للدروس الخصوصية، بالشمع الأحمر، مع تحذير القائمين عليها بعدم إعادة فتحها.

وأكد عمر لبيب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى استمرار الحملات على هذه المراكز للدروس الخصوصية المخالفة لإتاحة الفرصة لتفعيل مجموعات التقوية داخل المدارس بناء على تعليمات رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم.