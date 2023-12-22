تحذير في الإسكندرية.. شركة الصرف تتوقع ارتفاع الأمواج لـ3 أمتار غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

أعلن اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع درجة الاستعداد والطوارئ بالشركة استعدادًا لهطول الأمطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، صباح غد الجمعة.

وبحسب بيان صادر عن الشركة، يتوقع أن تشهد الإسكندرية سقوط أمطار غزيرة تكون رعدية أحيانًا على فترات متقطعة، يصاحبها نشاط للرياح تصل سرعتها 42 كم /س وارتفاع الأمواج يتراوح من 2 إلى 3 متر.

وأشار رئيس الشركة، إلى تمركز 187 سيارة ومعدة بمختلف أنحاء الإسكندرية تتمركز بالمناطق المتوقع تجمع مياه أمطار بها مع استمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق والمصبات والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية وتخفيض مناسيب بيارات الرفع.

وشدد على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقى شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورًا، وتواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل.

ووجه رئيس شركة الصرف الصحي بالتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى، لافتًا إلى ضرورة التنسيق الكامل مع غرفة عمليات القابضة وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.