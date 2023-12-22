إصابة مدير عام الصحة في غزة واستشهاد ابنته بقصف إسرائيلي على جباليا



محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أصيب مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية في غزة منير البرش وعدد من عائلته، واستشهاد ابنته إثر قصف إسرائيلي استهدف منزله في شمال غزة، حسبما أعلنت قناة الجزيرة في نبأ عاجل لها.

واستشهدت الطفلة جنان البرش صاحبة الـ13 عامًا نجلة مدير عام وزارة الصحة في غزة الدكتور منير البرش، إثر غارة إسرائيلية استهدفت المنزل الذي نزحت إليه مع عائلتها في مخيم جباليا.

وفي وقت سابق أعلنت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر، أن إسرائيل تفكر بتمديد التهدئة لأكثر من أسبوعين لإقناع حماس بالإفراج عن أسرى لديها.

ومن جانبها قالت القناة الـ13 الإسرائيلية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن سحب لواء جولاني من غزة، جراء تكبده عددا كبيرا من القتلى بين صفوفه.

كما أعلنت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر سياسية: "من المبكر الحديث عن فشل المفاوضات لإتمام صفقة تبادل جديدة، ومصممون على بذل كل جهد لنجاح مفاوضات إطلاق الأسرى مع علمنا بأنها ستكون صعبة".