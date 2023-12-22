إعادة فتح "نويبع".. انتظام حركة الملاحة في موانئ البحر الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

أعلنت غرفة عمليات هيئة موانئ البحر الأحمر، فتح ميناء نويبع أمام الملاحة البحرية، في الساعة الحادية عشر مساء الخميس، بعد تحسن الأحوال الجوية واستمرار الرياح وجرى استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية.

وكانت إدارة الميناء أوقفت عملية دخول وخروج السفن من الأرصفة إلى منطقة الغاطس، وجميع الأنشطة البحرية بالميناء في الثانية ظهر الخميس بعد زيادة نشاط الرياح وزيادة سرعتها إلى 20 عقدة اتجاهها جنوبي، "تعادل 36 كيلو متر" كما سجلت الأمواج اترافع تراوح بين 3 إلى 4 أمتار وحالة البحر مضطربة بشدة.

وأصدر اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، تعليمات صارمة لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.