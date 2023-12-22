شكرا لقرائتكم خبر عن نورا علي: الحوار الوطني أحدث حالة من التشاور الفكري والمجتمعي والانتخابات الرئاسية تَرجمت نجاحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة نورا على، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحرصه على استكمال جلسات الحوار الوطني، يسهم في استكمال الإنجازات التي تحققت على صعيد الحياة السياسية في مصر، فقد ساهم الحوار الوطني في خلق أرضية تعددية وتنافسية تثرى المناخ السياسي، وتفعيل الدور الحقيقي للأحزاب السياسية، للتواصل الجماهيري مع المواطنين.

وأشارت رئيس لجنة السياحة والطيران، خلال تصريحات خاصة، إلى أن جلسات الحوار الوطني ساهمت في إحداث حالة من التشاور الفكري والمجتمعي، وخير دليل على هذا الزخم الإيجابي المشاركة الكبيرة واتساع قاعدة الناخبين الذين حرصوا على المشاركة الإيجابية في السباق الانتخابي، حيث كانت أرقام الناخبين المشاركين مفاجئة للمشهد السياسي، الذى أكد أن الحوار البناء هو الطريق الوحيد لبناء الوطن والجمهورية الجديدة.

وأوضحت أن مصر بعد جلسات الحوار الوطني طرأ عليها الكثير من التغيرات السياسية، القادرة على تشكيل مستقبل أفضل ووعي أشمل لجميع فئات المجتمع، خاصة بعدما تم تنفيذ كافة مقترحات القوى السياسية وتم اتخاذها بعين الاعتبار وترجمت بالفعل على أرض الواقع، الأمر الذى يؤكد على أهمية استكمال الجلسات لتشمل أفق أوسع في الكثير من القضايا الهامة.