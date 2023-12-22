إصابة المدير العام لوزارة الصحة في غزة ومقتل ابنته في قصف إسرائيلي على جباليا

أفادت قناة "الجزيرة"، عن إصابة المدير العام لوزارة الصحة في غزة منير البرش ومقتل ابنته في قصف إسرائيلي على جباليا.

وفي ظل استمرار الحرب الإسرائيلية واستهداف الجيش الإسرائيلي للمدنيين، أعلنت وزارة الصحة في غزة، في وقت سابق، عن قنص وقتل إحدى العاملات في مستشفى العودة المحاصر شمالي غزة.

وكانت قد أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أنّ" قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مركز إسعاف جباليا شمالي قطاع غزة، واعتقلت كل الطواقم والمسعفين، واقتادتهم إلى جهة مجهولة".

ولفت إلى أنّ "النساء بقين محاصرات وحدهن داخل المركز"، موضحًا أنّ الاتصال انقطع عن مركز إسعاف جباليا إثر تعرضه للاقتحام".

وجاء هذا التطور، بينما خرجت جل المراكز الصحية شمالي القطاع عن الخدمة.