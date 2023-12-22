"المقاومة الإسلامية في العراق" أعلنت عن استهداف إيلات

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، أنّه "استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق هدفاً في أم الرشراش "ايلات" المحتلة، بالأسلحة المناسبة".

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