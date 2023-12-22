نشرت القناة 14 الإسرائيلية خبرًا عبر موقعها الالكتروني، زعمت فيه أنّ "خلال هذا الأسبوع، حاول حزب الله استهداف منصة الغاز "كاريش" وأطلق طائرة مسيّرة انتحارية على المنصة، لكن القبة الحديدية اعترضت الطائرة".
وادّعت أنّه "ردًا على ذلك، هاجمت إسرائيل الأصول العسكرية للحزب في جنوب وعمق لبنان".
يأتي ذلك في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ومواصلة اعتداءات الجيش الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية في الجنوب.
كانت هذه تفاصيل خبر القناة 14 الإسرائيلية: "حزب الله" حاول استهداف منصة "كاريش" عبر طائرة مسيّرة خلال هذا الأسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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