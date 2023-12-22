شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا تناشد مواطنيها في الخارج العودة والانضمام إلى صفوف الجيش والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استمرارا للتطورات المتلاحقة للحرب الروسية الأوكرانية، ناشدت وزارة الدفاع الأوكرانية مواطني البلاد في الخارج العودة والانضمام إلى صفوف الجيش للدفاع عن وطنهم ضد الغزو الروسي المتواصل.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع إيلاريون بافليوك، إنه رغم ذلك ليست هناك خطط لجلب الأوكرانيين من الرجال من الخارج وتجنيدهم تحت ضغوط.

تطورات الحرب الروسية الأوكرانية

وسعى بافليوك بذلك إلى توضيح بيانات أدلى بها وزير الدفاع رستم عميروف، عن تعبئة الرجال في الخارج.

وقال إن هناك مناقشات حول فرض "قيود" قانونية على الرجال الأوكرانيين الذين يبقون بالخارج.

وهناك مئات الآلاف من الأوكرانيين المسجلين كلاجئي حرب في ألمانيا ودول أخرى.

حرب روسيا على أوكرانيا

ولا يسمح رسميا للرجال بين سن 18 و 60 عاما من اللائقين للخدمة العسكرية بمغادرة البلاد، ورغم ذلك تمكن العديد من الرجال من المغادرة.

وشدد أن الدفاع عن البلاد في أوقات الحرب واجب دستوري على كل المواطنين.

في الوقت ذاته أوضح أنه ليست هناك أي خطط لفرض عقوبات أو ضغط قانوني على من يظلون خارج أوكرانيا.