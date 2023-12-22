شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق جديد يتيح لأمريكا نشر قوات ومعدات عسكرية في الدنمارك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أبرمت الدنمارك اتفاق تعاون دفاعي مع الولايات المتحدة، بعد السويد وفنلندا.

ووقع وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن الاتفاق في واشنطن.

اتفاق دفاعي بين أمريكا والدنمارك

الاتفاق يتيح للجيش الأمريكي نشر أفراد ومعدات عسكرية في الدنمارك، وتمكين واشنطن من دخول القواعد الجوية الدنماركية الثلاث في كاروب وسكريدستروب وآلبورج.

وأوضح وزير الخارجية الدنماركي، أن الاتفاق لا يعزز الأمن الدنماركي فحسب، بل والأوروبي وعبر الأطلسي أيضا،

وتابع: ومن المهم أن تفي الولايات المتحدة بالتزامها في أوروبا في وقت تسوده الحرب والعنف وحالة من عدم اليقين.

العلاقات الدنماركية الأمريكية

وذكر أن الدنمارك وأوروبا لا بد أن تتحملا المسؤولية، وهذا هو دور الاتفاقية بالتحديد.

ولن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ إلا بعد اجتيازها إجراءات التطبيق الوطنية ذات الصلة، وفقا لوزارة الخارجية الدنماركية.

وسيتطلب هذا تعديل قوانين من الجانب الدنماركي، ومن المقرر أن يبدأ العمل البرلماني بشأن ذلك في العام المقبل.