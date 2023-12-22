مسؤول إسرائيلي: لا مفاوضات بشأن صفقة تبادل أسرى مع حماس

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلا عن مسؤول إسرائيلي كبير بأنه لا توجد مفاوضات حول صفقة تبادل في الوقت الراهن، وتل أبيب ترفض حكم السلطة الفلسطينية بشكلها الحالي لقطاع غزة، وفق روسيا اليوم.

وقال المسؤول الإسرائيلي للصحفيين الأجانب في مؤتمر صحفي إنه "في الوقت الحالي لا توجد مفاوضات بشأن صفقة تبادل أسرى، كانت هناك اجتماعات مع القطريين أظهرنا فيها استعدادنا للتوصل إلى اتفاق جديد، ونحن نصر على أن نواصل من حيث توقفنا في المرة الماضية بإطلاق سراح 17 امرأة وطفلا من أصل 92 كانوا على القائمة".

وفي ما يتعلق باليوم التالي للحرب، قال المسؤول: "لن نوافق على حكم السلطة الفلسطينية لغزة طالما أنها تحرض على إسرائيل، وتعلم الأطفال على قتل اليهود ولا تهتم حقا بالتصالح. نحن بحاجة إلى قيادة جديدة مدنية ومحلية، لتولي زمام الأمور بأيدينا، ونأمل أن يحدث هذا في نهاية القتال".

وفي الجانب المقابل، أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، التزامها التام بعدم فتح أي مفاوضات حول تبادل الأسرى، ما لم تتوقف الحرب على الشعب الفلسطيني بشكل نهائي.

وقالت الحركة في بيان: "تؤكد حركة المقاومة الإسلامية حماس على موقفها بعدم فتح أي مفاوضات لتبادل الأسرى، ما لم يتوقف العدوان على شعبنا نهائيا، وقد أبلغت الحركة موقفها هذا لجميع الوسطاء".

كما شددت "حماس"، على أن الشعب الفلسطيني هو الجهة الوحيدة التي يحق لها تحديد من يحكمه، وليس من حق الولايات المتحدة أو إسرائيل تقرير ذلك.