شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية "التجمع": انتخابات الرئاسة خلقت مسار تواصل بين الأحزاب والشارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان حريصا في أول خطاب له بعد إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية، إعلانه استكمال الحوار الوطنى والإلتزام بما يتم التوصل إليه من مخرجات، مشيرا إلى أن مخرجات الحوار الوطني هي تمثيل حقيقي لجميع القوى السياسية والوطنية المشاركة فيه.

وأضاف "المغاورى" لـ ”الخليج 365”، أن المرحلة الأولى من الحوار الوطني ناقشت عدد من الملفات الهامة التي هي تعبير عن الجميع، كان من أبرزها دعم الأحزاب وتعزيز الحريات وقضية الحبس الاحتياطي، مشيرا إلى أن تمسك الرئيس بما يصدر عن الحوار من توصيات يعنى وجود نية واضحة لدى الرئيس للتعامل مع مخرجات الحوار الوطني كبرنامج وطنى سيتم تنفيذه خلال الولاية الجديدة.

وأكد النائب عاطف المغاورى، أن الانتخابات الرئاسية نجحت في خلق مسار جديد للتواصل بين الأحزاب والشارع المصري، والذي يجب استثماره من جانب الأحزاب خلال الفترة المقبلة، للحفاظ على هذا الزخم ، مطالبا الجميع بالعمل مع الدولة من أجل تنمية الحياة السياسية المصرية وتقويتها بما يتلائم مع التحديات التي تواجه الدولة المصرية محليا وإقليميا.