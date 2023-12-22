شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين الفلسطينيين: إسرائيل قادت حرب تضليل إعلامى منذ العدوان على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ناصر أبو بكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين، أن الكيان الصهيونى قاد حرب تضليل إعلامى منذ العدوان على غزة، مضيفا أن أبرز ما في العدوان الإسرائيلي إضافة إلى المجازة والحرب الإبادة التي ترتكب بحق الفلسطينيين، هو حرب التضليل الإعلامي التي تقودها إسرائيل.

وأشار ناصر أبو بكر فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الحكومة الإسرائيلية بدأت مع بداية العدوان على غزة حرب إعلامية وتم رفع صور عن أشلاء وقطع رؤوس أطفال إسرائيليين، رغم أنها لأطفال فلسطينيين.

وشدد نقيب الصحفيين الفلسطينيين على أنه يجب على وسائل الإعلام الغربية وقف انحيازها للاحتلال الإسرائيلي وأن تتعامل بحياد ونزاهة مع ما يحدث من مجازر وإبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني، خاصة أن الأكاذيب التى روجتها إسرائيل فى المجتمع الغربى كان الهدف منها أخذ غطاء لمزيد من الجرائم ضد فلسطين أمام الرأى العام الغربى.