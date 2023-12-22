شكرا لقرائتكم خبر عن كييف.. حريق بمبنى سكني في هجوم لمسيرة روسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب هجوم جديد بمسيرة روسية مبنى شاهقًا في العاصمة الأوكرانية كييف، وفقًا لما أعلنته السلطات الأوكرانية.

وقال فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف عبر منصة تليجرام، في وقت متأخر من مساء الخميس، أن حطام المسيرة سقط على الطوابق العليا من أحد المباني، ما أدى إلى نشوب حريق، وتمكنت خدمات الإنقاذ من نقل أحد المصابين إلى المستشفى.

استهداف المناطق السكنية

ووفقًا للمعلومات الأولية الصادرة عن الإدارة العسكرية في كييف، فقد سقط حطام المسيرة التي أُسقطت على مبنى سكني في الجزء الجنوبي الغربي من المدينة، كما نشرت الإدارة صورًا لشقة مدمرة، ويُقال أيضًا إن حطام المسيرات التي أُسقطت، قد سقط في أجزاء أخرى من المدينة.

وأضافت الإدارة أنه يجري الحصول على معلومات بشأن ما إذا كان هناك أي دمار أو خسائر في الأرواح.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن الانفجارات الناتجة عن إطلاق وسائل الدفاع الجوي في المدينة النار على المسيرات، كانت مسموعة بوضوح في وسط المدينة، أن صفارات الإنذار دوت في العاصمة وفي مناطق أخرى من البلاد.

اللجوء إلى المخابئ

ووصف رئيس الإدارة الرئاسية في كييف أندريه يرماك، روسيا بأنها "دولة إرهابية" تقاتل المدنيين، مشيرًا إلى الأضرار لحقت بمبنى سكني.

ودعا يرماك السكان إلى البحث عن مأوى في المخابئ، كما حذر من تسجيل إو تصوير عمليات الدفاع الجوي حتى لا يُكشف عن مواقع الدفاع الجوي للروس.