لدي أفكار خارج الصندوق.. حسين بكر: نجاحي في إدارة المركز القومي للسينما تحدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

أكد الدكتور حسين بكر رئيس المركز القومي للسينما، أن لديه خطة طموحة لإدارة المركز خلال الفترة المقبلة.

وقال "بكر"، لمصراوي، إن هذه التجربة بالنسبة لي تحدي، لأن المركز صاحب تاريخ عريق يعود إلى الستينيات وإن اختلف اسمه الآن، فقد كان مركز اسمه مركز الفيلم التجريبي، ثم المركز القومي للأفلام التسجيلية، ثم المركز القومي للسينما، ويستحق من أي سينمائي أن يخوض التجربة ويصنع نشاطا ويطبق أفكاراً جديدة سواء كانت داخل الصندوق أو خارج الصندوق.

وأضاف: "نستكمل الأفلام التي بدأ رؤساء المركز السابقين في تنفيذها في عهدي المونتيرة منار حسني والكاتبة زينب عزيز، ونقوم الآن بإجراء تعديل على لجنة قراءة المركز حتى يكون هناك أفكار جديدة من جيل الشباب، وكلما اختلفت لجنة القراءة اختلفت بالتبعية الأفكار التي سيتم إنتاجها من خلال هذه الأفلام".

وتابع بكر: "كما نستكمل الآن العمل في سجل توثيق التراث السينمائي بمركز ثروت عكاشة.

وحول مهرجان الإسماعيلية قال بكر: نعمل خلال هذه الدورة على أن تخرج مختلفة عن كل الدورات السابقة لأنها دورة اليوبيل الفضي، ويجب أن تأتي تتويجا لمشوار المهرجان العريق خلال الدورات السابقة.