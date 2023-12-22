شكرا لقرائتكم خبر عن 10مكاسب لاتفاق اليونسكو بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت جلسات مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي الموافقة علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 492 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية اليونسكو المنقحة بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالى وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية.

يعمل الاتفاق علي إتاحة الحق للطلاب المصريين الحاصلين على مؤهلات دراسية من الجامعات المصرية في التقييم و الاعتراف بمؤهلاتهم لدى الدول الأطراف في الاتفاقية والتقدم للقبول لاستكمال الدراسة ببرامج الدراسات العليا في الدول الأخرى الأطراف في الاتفاقية والبحث عن فرص للعمل.

وفي هذا الصدد، نستعرض تفصيلا أهداف الاتفاقية علي النحو الأتي :

1- إتاحة الحق للطلاب المصريين الحاصلين على مؤهلات دراسية من الجامعات المصرية في التقييم والاعتراف بمؤهلاتهم لدى الدول الأطراف في الاتفاقيه والتقدم للقبول لاستكمال الدراسة ببرامج الدراسات العليا في الدول الأخرى الأطراف فى الاتفاقية والبحث أيضاً عن فرص للعمل.

2- تحسين الجودة والتشجيع على تعزيز التعاون الدولي في مجال التعليم.

3- تشجيع الاستفادة قدر المستطاع وبأعلى درجات الفاعلية من الموارد البشرية المتوافرة في مجال التدريب والبحث، للمساهمة في تسريع نمو الدول الأطراف، لأن ذلك يعود بالفائدة على الدول الأطراف جميعها.

4- تعزيز التعاون الإقليمى والدولى من أجل الاعتراف بالدراسات والشهادات الأكاديمية.

5- تسهيل عمليات التبادل والتنقل الأكاديمية والمهنية على أوسع نطاق لأعضاء هيئات التدريس وللطلبة والباحثين في المنطقة.

6- تسهيل الاعتراف بالدراسات أو الشهادات أو الدرجات العلمية التي تمنحها دولة طرف أخرى بهدف بدء أو متابعة التعليم على المستوى العالي.

7- تحقيق تحسين مستمر لبرامج الدراسة ولمنهجيات تخطيط التعليم والتعلم وتعزيزهما، مع مراعاة الشخصية والهوية العربية ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

8- تعزيز بيئة توفر للأساتذة والباحثين ظروف عمل محفزة مع احترام الحريات الأكاديمية والاستقلال الذاتي لمؤسسات التعليم العالى لوقف هجرة ذوى الكفاءات من الدول العربية.

9- تعزيز جودة التعليم العالى ومصداقية شهاداته من الدول الأطراف وزيادة قدرته على التنافس على المستوى الإقليمى والدولى وتشجيع إنشاء كيان لضمان الجودة بغية تسهيل عملية الاعتماد.

10- تعزيز تنسيق وصياغة البرامج المشتركة بين مؤسسات التعليم العالى والتشجيع على منح الشهادات المشتركة، تعزيز شفافية أنظمة التعليم العالي ومؤسساته وبرامجه.