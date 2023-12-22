شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: فوز الرئيس السيسي دليل على ثقة المواطن فى جهود تحقيق التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت النائبة مايسة عطوة عضو مجلس النواب، بخالص التهنئة لشعب مصر العظيم بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية وتوليه فترة رئاسية جديدة.

وقالت عطوة: "شهدت مصر والعالم كله نزول الملايين من المصريين للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات رئاسية غير مسبوقة، وكانت نسبة المشاركة تاريخية لم نشهدها من قبل في أي استحقاق انتخابي سابق".

وتابعت عضو مجلس النواب، أن ذلك إن دل على شىء فإنه يدل على ثقة المواطن المصرى فى حبيب المصريين الزعيم الوطني المخلص الرئيس السيسي وما يقوم به من جهد مبذول لرفع شأن مصرنا الغالية، وبناء جمهورية جديدة بسواعد مصرية من المرأة والشباب وعمال وفلاحين وذوي احتياجات خاصة خصهم الرئيس فى كل ما يقوم به من جهد مبذول لهم وينتظرون المزيد من الدعم والتمكين والوقوف جنبا إلى جنب مع القيادة السياسية لاستكمال المشوار والانتهاء من البنية التحتية والمشروعات العملاقة.

وأشارت إلى أن الشعب المصري جدد ثقته في الرئيس السيسي لقيادة مصر لتحقيق التنمية ودعم الاستقرار، وهو ما يعكس وعي المصريين بالتحديات التي تواجهها الدولة المصرية.