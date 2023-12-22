العراق يجدد الالتزام بحماية البعثات الدبلوماسية

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى جاسم (بغداد)

جدد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي أمس، موقف بلاده بحماية البعثات الدبلوماسية الأجنبية والمستشارين الدوليين الذين يتولون تدريب القوات العراقية.

وأكد الأعرجي عبر دائرة تلفزيونية مع مساعد الأمين العام للعمليات بمقر حلف شمالي الأطلسي «الناتو» في بروكسل توماس كوفز حرص العراق على استمرار العلاقة والشراكة مع حلف الناتو، للاستفادة من الشراكة والخبرات في رفع قدرات القوات الأمنية العراقية، بحسب بيان مستشارية الأمن القومي العراقي. ودعا إلى تماسك المجتمع الدولي، من أجل ترسيخ وإحلال السلام في المنطقة والعالم.

من جانبه، أعرب كوفز عن «التزام الحلف بالدعم والشراكة مع العراق والتأكيد على تطوير العلاقة في مجال تحقيق الأهداف الطويلة الأمد».

وفي وقت سابق أمس، قالت القيادة المركزية الأميركية، إن صاروخاً أُطلق على قاعدة «عين الأسد» الجوية في العراق يوم 20 ديسمبر، لكن لم تقع إصابات أو أضرار.