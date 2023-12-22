كيف يُمكن الحفاظ على جهاز المناعة وتجنب العدوى؟.. "الصحة" تُجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قالت وزارة الصحة والسكان، إنه للحفاظ على جهاز المناعة وتجنب العدوي، الحرص على تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية لتقوي جسمك ضد العدوي، مؤكدة أن اللقاح متوفر في فروع المصل واللقاح على مستوي الجمهورية وفي العديد من الصيدليات.

وأضافت "الصحة"، وفقًا لمنشورها عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه يجب تجنب التدخين؛ لأنه يتسبب في ضعف الخلايا المناعية، والإكثار من تناول الخضراوات والفواكه خاصة الغنية بفيتامين "ج – سي"، وممارسة الرياضة بانتظام، والحصول على وقت كافي من النوم والراحة.

وأوضحت الوزارة، أنه يجب تجنب التوتر والقلق النفسي، والحفاظ على النظافة الشخصية، والالتزام بالعادات الصحية مثل غسل الأيدي وارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة.

اقرأ أيضًا:

خاص| ننشر نص ضوابط الحج السياحي 1445 هجرية – مستند

تصل لـ450 ألف جنيه.. أسعار برامج الحج 2024 لجميع المستويات

تأكيدًا لمصراوي.. السماح رسميًا بسفر السيدات بهذا العمر دون محرم