"نقيب السياحيين" نسب الإشغال بالأقصر وأسوان مرتفعة.. ونطمح بالوصول لـ15 مليون سائح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال باسم حلقة، نقيب السياحيين، إن نسب الإشغال خلال الفترة الحالية مرتفعة، خاصة في الأقصر وأسوان؛ نتيجة الموسم الشتوي لهم.

وأضاف "حلقة" لـ"الخليج 365"، أن الرحلات "الشارتر أو قليلة التكلفة مستمرة إلى الأقصر، بالإضافة إلى الرحلات الأسبوعية لشرم الشيخ والغردقة ومرسي علم، ورحلات الأوفر داي التي تأتي لهم يوميًا من الغردقة، ويقيم بعضها ليلة أو اثنين في الأقصر، وبعض الرحلات الأخرى تعود في نفس اليوم.

وأوضح نقيب السياحيين، أن المؤشرات هذا العام مبشرة، مؤكدًا وجود مصطلح جديد في السياحة وهو "السياحة الممتدة" التي لا ترتبط بموسم معين؛ لأن مدينة الأقصر على سبيل المثال استقبلت سياحة بشكل كبير في فترة الصيف قبل بدء موسمها الشتوي؛ مما أدى إلى إعطاء طموح في قطاع السياحة بالوصول لـ 15 مليون سائح، خلال الاسابيع القادمة مؤكدًا أن ذلك يمثل معدل مرتفع.

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