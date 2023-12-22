أعلن قائد شرطة منطقة بونو الجنرال إنريكي مونروي، "مقتل سبعة عمّال جرّاء انهيار وقع داخل منجم للذهب في قرية لا رينكونادا في البيرو".
وأوضح، في تصريح لوكالة "فرانس برس"، أنّه "يبدو أنّه كان حادث عمل. انهيار على بُعد كيلومتر ونصف من مدخل المنجم"، مشيرًا إلى أنّه "تمّ إخراج الجثث، وتظهر عليها كسور وآثار اختناق".
وهذه المنطقة الواقعة في جنوب شرق البيرو، تضمّ الكثير من مناجم الذهب، العديد منها غير قانوني.
كانت هذه تفاصيل خبر 7 قتلى جراء انهيار داخل منجم للذهب في البيرو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.