7 قتلى جراء انهيار داخل منجم للذهب في البيرو

أعلن قائد شرطة منطقة بونو الجنرال إنريكي مونروي، "مقتل سبعة عمّال جرّاء انهيار وقع داخل ​منجم​ للذهب في قرية لا ​رينكونادا​ في ​البيرو​".

وأوضح، في تصريح لوكالة "فرانس برس"، أنّه "يبدو أنّه كان حادث عمل. انهيار على بُعد كيلومتر ونصف من مدخل المنجم"، مشيرًا إلى أنّه "تمّ إخراج الجثث، وتظهر عليها كسور وآثار اختناق".

وهذه المنطقة الواقعة في جنوب شرق البيرو، تضمّ الكثير من مناجم الذهب، العديد منها غير قانوني.