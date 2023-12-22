مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين بقصف إسرائيلي على خان يونس والنصيرات وجباليا ورفح

أفادت "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، بـ"مقتل 6 مواطنين وإصابة آخرين، في غارة إسرائيليّة على منزل شرق خان يونس جنوب قطاع غزة. كما وصل إلى مستشفى ناصر، جثامين عدد من القتلى والعشرات من الجرحى، جرّاء قصف الطيران الإسرائيلي ومدفعيّته منازل المواطنين شمال غرب وشرق خان يونس".
وكشفت أنّ "غارات إسرائيليّة على منازل في مخيم النصيرات وسط القطاع، أسفرت عن وقوع عدد من القتلى والجرحى"، مشيرةً إلى أنّ "في شمال قطاع غزة، قُتلت طفلة وأُصيب آخرون في غارة إسرائيليّة على منزل يؤوي نازحين في مخيم جباليا".
ولفتت الوكالة إلى "سقوط ثمانية قتلى وعدد من المصابين، في قصف إسرائيلي استهدف منزلَين في رفح جنوب القطاع، ثلاثة منهم في منزل يعود لعائلة ضهير غرب رفح جنوب قطاع غزة، ونقلوا جميعًا لمستشفى الكويت في رفح".
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