"الجزيرة": إطلاق 20 صاروخًا من جنوب لبنان باتجاه مواقع بين مستوطنتَي زرعيت وشتولا

أفادت قناة "الجزيرة"، بـ"إطلاق 20 صاروخًا من ​جنوب لبنان​ باتجاه مواقع بين مستوطنتَي زرعيت وشتولا، في ​الجليل​ الأعلى".

وكانت قد أشارت إلى أنّ "صفارات الإنذار تدوي في بلدات شمالي ​إسرائيل​، عند الحدود مع جنوب لبنان".