"الجزيرة": إطلاق 20 صاروخًا من جنوب لبنان باتجاه مواقع بين مستوطنتَي زرعيت وشتولا

أفادت قناة "الجزيرة"، بـ"إطلاق 20 صاروخًا من جنوب لبنان باتجاه مواقع بين مستوطنتَي زرعيت وشتولا، في الجليل الأعلى".
وكانت قد أشارت إلى أنّ "صفارات الإنذار تدوي في بلدات شمالي إسرائيل، عند الحدود مع جنوب لبنان".
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