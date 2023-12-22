في صحف اليوم: ميقاتي يختار التوقيت المناسب لملء الشغور بالمجلس العسكري و"الصلحة" مع سليم لا تحلحل ملف التعيينات

أشارت صحيفة "الجمهوريّة"، إلى أنّ "وساطة وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى ووزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين، نجحت في تحقيق التقارب بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، لتوضيح المواقف من ملء الشغور في رئاسة الاركان والمجلس العسكري للجيش".

واعتبرت مصادر وزارية لـ"الجمهورية"، تعليقا على اللقاء بين ميقاتي وسليم في حضور المرتضى، عصر أمس، أن "اللقاء في حد ذاته خطوة إيجابية لمعالجة المشكلة القائمة، ولو ان النقاش مستمر حول الآلية التي ستُتّبع للمعالجة، حسبما اعلن سليم بعد اللقاء، ما يعني ان المعالجة لن تتم في القريب العاجل"، مؤكّدةً أنّ "المهلة لن تطول، وكل الامور سائرة في طريق الحل مع مطلع السنة الجديدة".

"صلحة" بين ميقاتي وسليم لا تحلحل ملف التعيينات

من جهتها، لفتت صحيفة "الأخبار"، إلى أنّ "ميقاتي وسليم طويا الخلاف بينهما، وتوافقا على فصل التباين السياسي عن العلاقات الشخصية"، موضحةً أنّ "المشكلة بدأت قبل شهرين، على خلفية ما سمّاه سليم يومها "تخاطباً غير لائق"، بعد تلقّيه رسالة من ميقاتي يطلب فيها عرض أسماء للتعيينات العسكرية على وجه السرعة. يومها حضر سليم الى السراي، حيث كان يعقد لقاء تشاوري، والتقى ميقاتي منفرداً في مكتب الأخير، معاتباً إياه على الرسالة بصوت مرتفع؛ قبل أن يغادر".

وذكرت أنّ "منذ ذاك، امتنع ميقاتي عن التواصل مع سليم، وقال في آخر جلسة لمجلس الوزراء الثلاثاء الماضي، إن التواصل بينهما سيقتصر على الكتب الرسمية، لأن الوزير "مسّ بكرامة موقع رئاسة الحكومة". عندها عرض المرتضى وشرف الدين القيام بوساطة بين الرجلين، فلم يبد رئيس الحكومة أي مانع. هكذا، رتّب مرتضى اجتماعاً في السراي أمس، بدأ بلقاء فردي بين سليم وميقاتي، قبل أن ينضمّ وزير الثقافة اليهما".

وركّزت "الأخبار" على أنّه "يبدو أن الاجتماع الذي دام نحو ساعة، "صفّى" القلوب فقط، من دون أيّ توافق حول التعيينات في المجلس العسكري، وهو ما أكده وزير الدفاع ضمناً، عندما ربط في تصريح عقب الاجتماع بين التعيينات والسلّة الكاملة".

وأشارت إلى أنّ "من جهة أخرى، غُيّب وزير المهجرين عن "الصلحة"، ما أثار امتعاضه، فبعث برسالة على مجموعة الحكومة على تطبيق "واتساب"، يطلب فيها "وضعي في أجواء اللقاء"، ليعقّب "شاكراً تكليفي ثم تغييبي"، علماً أن شرف الدين بدأ منذ أيام التسويق لمحاولته رأب الصدع بين ميقاتي وسليم، وصرّح بأن "وزير الدفاع يريد القيام بالتعيينات وهو إيجابي جداً، لكن رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل هو من يعرقل الحلّ"، ما أثار حفيظة سليم الذي هاتفه للومه على كلامه، وربما كان هذا سبباً إضافياً لعدم دعوته الى حضور المصالحة".

ميقاتي يختار التوقيت المناسب لملء الشغور في المجلس العسكري

على صعيد متصل، أفادت صحيفة "الشرق الأوسط"، بأنّ "التمديد لقائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، أطلق يد ميقاتي في اختيار التوقيت المناسب لتأمين النصاب المطلوب لإعادة تفعيل المجلس العسكري، بتعيين رئيس للأركان ومديرين للإدارة العامة والمفتشية العامة، وإن كان يميل إلى طرح تعيينهم من خارج جدول الأعمال في جلسة لمجلس الوزراء تُعقد بعد انتهاء عطلة الأعياد، شرط أن تكون كاملة الأوصاف بحضور أكثرية ثلثي أعضاء الحكومة، خصوصاً أنه لم يعد هناك من عائق يحول دون مشاركة الوزراء المحسوبين على تيار "المردة"، الذي يتواصل رئيسه سليمان فرنجية مع قيادة "اللقاء الديمقراطي"، الذي يستعد رئيسه النائب تيمور جنبلاط لزيارته في بنشعي، في سياق جولة يقوم بها لمنطقة الشمال تشمل النائب فيصل كرامي وكتلة "الاعتدال الوطني"، منهياً جولته على رؤساء الكتل النيابية بلقائه قيادة حزب "الطاشناق".

وشدّدت على أنّه "مع أن التمديد للعماد عون أدى إلى تحرير ميقاتي من وزر شغور منصب قيادة الجيش، بإحالته إلى التقاعد في العاشر من كانون الثاني المقبل، فإنه من غير الجائز التفاؤل إلى أقصى الحدود بالمهمة التي انبرى لها المرتضى وشرف الدين، في محاولة لرأب الصدع بين ميقاتي وسليم ؛ بإقناعه بالتقدُّم منه باقتراحات لملء الشغور في المجلس العسكري لعرضها على مجلس الوزراء".

ورأى مصدر وزاري لـ"الشرق الأوسط"، أنّ "إعطاء فرصة للوساطة التي يتولاها المرتضى وشرف الدين لن تكون مديدة ومفتوحة إلى أمد طويل، لأن هناك ضرورة لملء الشغور في المجلس العسكري، إفساحاً في المجال أمام العماد عون للقيام بزيارات للخارج، تلبية لدعوات تلقاها من دول عربية وأجنبية يراد منها توفير الدعم للمؤسسة العسكرية".

ولفت إلى أن "سليم تجاوب مع مسعى زميليه، والتقى عصر أمس، ميقاتي بحضور مرتضى، في محاولة لإنهاء القطيعة بينهما تمهيداً لملء الشغور في المجلس العسكري، لكن اللقاء لم يؤد حتى الساعة إلى نتائج ملموسة، كون سليم يتمسك بصلاحياته المنصوص عليها في قانون الدفاع الوطني، التي تعطيه حق اقتراح أسماء الضباط لتولي المراكز الشاغرة في المجلس العسكري".

وركّز المصدر على أنّ "هذا ما يطرح سؤالاً حول مدى استعداد باسيل للدخول على خط الوساطة، لتذليل العقبات التي من شأنها أن تؤدي إلى تأمين النصاب للمجلس العسكري، علماً بأنه كان لمح في موقف سابق إلى أنه يتريث في تحديد أي موقف في هذا الخصوص، ما لم ينظر المجلس الدستوري في المراجعة للطعن في دستورية التمديد لقائد الجيش، للنظر في القانون الذي أصدره المجلس النيابي وقضى بالتمديد لقادة الأجهزة الأمنية، ومن بينهم العماد عون، رغم أن التمديد لا يلحظ العضو المتفرغ في المجلس العسكري اللواء بيار صعب؛ الذي كان رشحه وزير الدفاع ليتولى بالإنابة المهام الموكلة إلى قائد الجيش فور إحالته على التقاعد".

وأكّد أنّ "اللقاء بقي تحت سقف كسر الجليد على المستوى الشخصي بين ميقاتي ووزير الدفاع، الذي لم يعط جواباً قاطعاً عن الأسئلة التي وجهت إليه في نهاية اللقاء، والمتعلقة بإنهاء الشغور في المجلس العسكري، باعتبار أن القرار النهائي يعود إلى باسيل الذي لا يبدو أنه في وارد تعديل موقفه".

كما أوضح المصدر أنّ "الاشتباك السياسي ليس محصوراً بين ميقاتي وباسيل، وإنما بين الأخير وحليفه اللدود "حزب الله"، مبيّنًا أنّ "امتناع سليم عن التجاوب مع ميقاتي بأن يرفع إليه لائحة يقترح فيها أسماء الضباط المرشحين لملء الشغور في المجلس العسكري، يمكن أن يوفر ذريعة له لإصدار التعيينات المطلوبة في مجلس الوزراء، بحجة أن العميد سليم أخلّ بواجباته الوظيفية، وأن هناك ضرورة لتعيين الضباط لإنهاء الشغور، تحت عنوان وجوب تسيير المرفق العام لجهة إنابة رئيس الأركان عن قائد الجيش طوال فترة غيابه".

وتوقف أمام "الاشتباك الصامت، وحتى الساعة بحدود معينة، بين باسيل وقيادة "حزب الله"، الذي يخرقه من حين لآخر عدد من النواب المحسوبين على رئيس "التيار"، باتهامه بالإخلال بورقة التفاهم الموقّعة بينهما في شباط 2006".