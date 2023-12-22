الرئيس الإسرائيلي حمَّل الأمم المتحدة مسؤولية نقص المساعدات المقدمة إلى غزة

‏حمّل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الأمم المتحدة مسؤولية عدم كفاية المساعدات الإنسانية التي تتدفق إلى قطاع غزة، لافتاً الى أنه "لسوء الحظ، وبسبب الفشل الحاسم للأمم المتحدة في العمل مع الشركاء الآخرين في المنطقة، فإنهم لا يستطيعون جلب أكثر من 125 شاحنة يوميا".

وأشار هرتسوغ خلال لقاء مع رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرارد لارشر، الى أنه "إذا قامت الأمم المتحدة بعملها بدلًا من الشكوى طوال اليوم، لكان من الممكن اليوم استيراد مساعدات إنسانية أكثر بثلاثة أضعاف إلى قطاع غزة".

وأوضح هرتسوغ أن "إسرائيل قادرة على توفير 300 أو حتى 400 شاحنة مساعدات يوميا إلى القطاع الفلسطيني، وهو ما يعني عشرات الآلاف من الأطنان من الماء والغذاء والدواء".