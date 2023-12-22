إصابة مبنى سكني في كييف بطائرة مسيّرة مفخخة وسقوط جريحين

أعلنت السلطات الأوكرانية، عن إصابة مبنى سكني في كييف بطائرة مسيّرة مفخّخة، في هجوم روسي جديد أوقع جريحين عل الأقلّ".

وأوضح مدير الرئاسة الأوكرانية أندري ييرماك، أن "المبنى السكني في كييف أصيب بطائرة شاهد وهو طراز من المسيّرات الإيرانية الصنع التي تستخدمها روسيا بانتظام في ضرب أهداف في أوكرانيا".

وهذه أول مسيّرة مفخّخة تصيب هدفاً مدنياً في العاصمة الأوكرانية منذ أشهر.

وليل أمس، دوّت في كييف صفّارات الإنذار لتحذير سكّانها من هجوم جوي وشيك. وما هي إلا دقائق حتى دوّت في العاصمة الأوكرانية أصوات انفجارات.

وأعلنت بلدية كييف أنّ "الدفاعات الجوية تتعامل مع أهداف في سماء العاصمة، داعية السكّان إلى البقاء في الملاجئ".