فيدان: سنواصل مكافحة الإرهاب بسوريا ودعم أميركا لإسرائيل أكبر عائق أمام حل القضية الفلسطينية

أكد وزير الخارجية التركية هاكان فيدان، أن جرائم الحرب المرتكبة في قطاع غزة، تفطر قلب كل شخص صاحب ضمير، مشيرًا إلى "أنّنا نعمل اليوم تحت قيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، من أجل وقف هذه الوحشية عبر استنفار جميع إمكاناتنا".

وشدّد، في كلمة خلال مناقشة موازنة وزارة الخارجية لعام 2024 في البرلمان، على أن "تركيا ترى الدعم العلني من قبل بعض الدول الغربية للمجازر الإسرائيلية وارتكابها جرائم حرب، كارثيا بالقدر نفسه"، لافتًا إلى أنّ "الدعم الأميركي غير المشروط لإسرائيل حاليًا، يعد أكبر عائق أمام حل القضية الفلسطينية". وأعرب عن أسفه حيال "تصميم الأنظمة السياسية في الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية، أن تبقى عمياء وصماء عن أفعال إسرائيل غير القانونية كافة".

وركّز فيدان على أنّ "في ظلّ هذه الظّروف، أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى بالنسبة لتركيا أن تنتهج سياسة خارجية عقلانية وفعالة تلتزم بالقيم الأخلاقية"، موضحًا أنّ "هذا هو السبب الذي يجعلنا نرفع أصواتنا ضد الظلم في غزة، ولن نتردد أبدًا في تسمية ما هو صواب بـ"صواب"، وما هو خطأ بـ"خطأ"، مهما كلف الأمر؛ ووقفنا إلى جانب أشقائنا الفلسطينيين وسنواصل ذلك مستقبلا".

وذكر أن "تركيا أجرت نشاطا دبلوماسيا مكثفا منذ اليوم الأول للهجمات في غزة، وحشدت الآليات الإقليمية والعالمية. في هذا السياق، نواصل الانخراط في المبادرات الدولية مع نظرائي في مجموعة الاتصال التي تم إنشاؤها خلال القمة الاستثنائية المشتركة بين منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية".

كما اعتبر أنّ "المشكلة لا يمكن حلها قبل انتهاء الاحتلال الإسرائيلي"، مشدّدًا على أنّه "لا بد من إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة في أقرب وقت، وأصبح تحول دول المنطقة إلى شركاء في الحل ضرورة استراتيجية". وكشف أن "تركيا أرسلت 2500 طن من المساعدات الإنسانية الموجهة إلى غزة"، لافتًا إلى "استمرار جهود بلاده في بناء مستشفى ميداني في غزة، وإلى إجلاء 1149 شخصا من القطاع منذ 7 تشرين الأول الماضي".

فيما يتعلق بالشأن السوري، أكد فيدان أن "تركيا ملتزمة التزاما كاملا بسلامة الأراضي السورية ووحدتها السياسية، وستواصل مكافحة التنظيمات الإرهابية في سوريا، وفي مقدمتها "بي كي كي/ واي بي جي". وأفاد بأنّ "تركيا تولي أيضًا أهمية لمنع تدفق المهاجرين إليها انطلاقا من سوريا، وتمهيد الطريق أمام عودة السوريين في تركيا إلى بلادهم بشكل طوعي".