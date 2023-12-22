«نخبة الجيش الإسرائيلي».. وسائل إعلام عبرية تؤكد انسحاب لواء جولاني من غزة

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بانسحاب لواء جولاني من قطاع غزة بعد 60 يوما من القتال تكبد فيها خسائر كبيرة.

وذكرت القناة "13" الإسرائيلية، أمس الخميس، أن جنود جولاني غادروا قطاع غزة لإعادة تنظيم صفوفهم.

وأكدت وسائل إعلامية أن لواء جولاني تكبد خسائر كبيرة، من القتلى والمصابين بين ضباطه وجنوده.

وأفاد موقع "واللا" الإخباري والقناة "12" بأنه "بعد سقوط 44 مقاتلا منه، غادر مقاتلو لواء جولاني قطاع غزة، لالتقاط أنفاسهم، وزيارة أهاليهم لبضعة أيام".

وقالت القناة "12" إنه "بعد 9 أيام من المواجهة الصعبة في حي الشجاعية (شرق مدينة غزة)، والتي قتل خلالها قائدهم المقدم تومر غرينبيرج و8 ضباط ومقاتلين آخرين، خرج مقاتلو لواء جولاني من غزة".

ويطلق على لواء "جولاني" للمشاة لقب "النخبة" بالجيش الإسرائيلي.