انت الان تتابع خبر وزارة الاتصالات تقطع الإنترنت عن مناطق غربي بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال أهالي منطقة أبو الغريب في حديث لمراسل السومرية، إن وزارة الاتصالات باشرت اليوم بقطع الخدمة عن الأبراج المجهزة لخدمة الإنترنت، ضمن إجراء الوزارة لحصر الخدمة بمجهز واحد في جانب الكرخ".

وأضافوا، "لم يتم إعلام المواطنين مسبقاً بهذا القطع ولم يتبين لحد الان متى ستعود الخدمة".



كما لم يصدر حتى الان اي تصريح من قبل مكتب رئيس الوزراء او من قبل هيئة الاعلام والاتصالات بهذا الشأن، وإن كانت الهيئة ستتجه لاستصدار أمر قضائي لإيقاف عملية قطع الإنترنت في مناطق غرب بغداد.