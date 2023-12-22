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أيمن حسين يتصدر.. قائمة هدافي دوري نجوم العراق بعد انتهاء الجولة العاشرة

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بغداد - ياسين صفوان -  
ولا يزال نادي القوة الجوية هو متصدر ترتيب الدوري، برصيد 25 نفطة، أما في المركز الثاني نادي الشرطة برصيد 22 نقطة، فيما يقع نادي نفط ميسان بالمركز الثالث برصيد 17 نقطة.

جدول الترتيب ادناه:


وادناه ايضاً نتائج مباريات الجولة العاشرة من دوري نجوم العراق:
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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