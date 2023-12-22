انت الان تتابع خبر أيمن حسين يتصدر.. قائمة هدافي دوري نجوم العراق بعد انتهاء الجولة العاشرة والان مع التفاصيل

ولا يزال نادي القوة الجوية هو متصدر ترتيب الدوري، برصيد 25 نفطة، أما في المركز الثاني نادي الشرطة برصيد 22 نقطة، فيما يقع نادي نفط ميسان بالمركز الثالث برصيد 17 نقطة.

جدول الترتيب ادناه:

