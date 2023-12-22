شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن 77 يوما من الحرب.. إسرائيل تقصف شمال وجنوب غزة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

في استمرار للحرب الإسرائيلية الدامية على غزة، شنت القوات الإسرائيلية قضفاً على كافة مناطق القطاع.

وسقط في القطاع اليوم الجمعة، أن 390 قتيلا في القطاع، فيما أصيب 734 خلال الـ 48 ساعة الماضية التي توقفت فيها الاتصالات بشكل شبه تام وفقا لـ “العربية”

وطال القصف المدفعي منطقة الصفطاوي ومحيط دوار الجلاء شمال غزة، فضلا عن البريج. حيث استهدف القصف منزلاً سكنيا لعائلة النباهين.

كذلك استهدفت القوات الإسرائيلية منزلا لعائلة خطاب في منطقة الحكر بدير البلح، فضلا عن منطقة النصيرات وسط القطاع.

كما تعرض شمال رفح جنوب القطاع لقصف إسرائيلي، ما أدى إلى مقتل 6 أشخاص، بالإضافة إلى قصف مخيم خان يونس.

اقتحام بلدة بالخليل

أما في الضفة الغربية، فاندلعت مواجهات إثر اقتحام القوات الإسرائيلية بلدة حلحول في الخليل جنوب الضفة، ما أدى إلى إصابة شخصين برصاص القوات الإسرائيلية، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية.

وكانت قوة إسرائيلية اقتحمت مدينة طوباس أيضا بالضفة، وانتشرت في أجزاء مختلفة من المدينة كما داهمت عدة منازل. ما أدى إلى اندلاع مواجهات بين الجنود الإسرائيليين وعدد من المواطنين عقب الاقتحام.

ومنذ تفجر الصراع في غزة يوم السابع من أكتوبر الماضي إثر الهجوم الذي شنته حركة حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة، شنت إسرائيل اقتحامات شبه يومية في الضفة كما اعتقلت المئات.

هذا وأدت الغارات الإسرائيلية على القطاع إلى مقتل 20 ألفا و57 فلسطينياً بينهم أكثر من 8 آلاف طفل.

فيما نزح مئات الآلاف نحو جنوب القطاع المحاصر حيث تكدسوا في خيم غير مؤهلة وفي الحدائق والمدارس والشوارع حتى، وسط شح في الطعام والماء.