شكرا لقرائتكم خبر عن 100 ألف جنيه غرامة لمن يمارس مهنة التكنولوجيا دون التقيد بجداول النقابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمن قانون نقابة التكنولوجيين، عقوبات حال ممارسة المهنة دون أن يكون مقيد فى جداول النقابة المزمع إنشائها وفقا لمشروع القانون الذى وافق عليه مجلس النواب فى مجموعة خلال الجلسات العامة الأخيرة.

ووفقا للقانون :"مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد فى أى قانون آخر؛ يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، كل من مارس المهنة دون أن يكون مقيداً بالجدول العام بالنقابة وبأحد سجلاتها أو حاصلاً على تصريح مؤقت بمزاولة المهنة".

جدير بالذكر، أن نقابة التكنولوجيين تهدف تعزيز مكانة التكنولوجيين، العمل على الارتقاء بالمستوى المهنى للتكنولوجيين وفق ضوابط ومعايير مهنية ملزمة، على نحو ما تحدده اللائحة الداخلية، والحفاظ على كرامة المهنة والدفاع عن المشتغلين بها ومتابعة الالتزام بتقاليد المهنة وآدابها ومبادئها، العمل على تطوير وتحسين أداء الأعضاء لمواكبة التطور التكنولوجى، الارتقاء بالمستوى التقنى والعلمى للتكنولوجيين وتشجيع البحث العلمى فى المجال التكنولوجى الذى من شأنه الارتقاء بمستوى الصناعة.