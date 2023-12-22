في صحف اليوم: رئيسة وزراء إيطاليا غدًا في لبنان و"الجَرَب" يضرب مستشفى بيروت الحكومي

قبيل دخول البلاد في عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة، علمت صحيفة "الجمهورية" انّ "رئيس مجلس النواب نبيه بري سيبدأ مطلع السنة الجديدة، حركة مشاورات في مختلف الاتجاهات، في مبادرة جديدة له تهدف الى دفع الافرقاء السياسيين الى الاتفاق على انجاز الاستحقاق الرئاسي".

رئيسة حكومة إيطاليا

وفي إطار التحركات الدبلوماسية التقليدية في اتجاه لبنان عشية عيدي الميلاد ورأس السنة، خصوصا على مستوى المسؤولين الكبار في الدول المشاركة في قوات "اليونيفيل"، ذكرت "الجمهورية" أنّ "رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني تصل غدا إلى بيروت، في زيارة رسمية تستمر لساعات، تزور خلالها قيادة قوات "اليونيفيل"، للقاء قائدها الجنرال لازارو والكتيبة الايطالية العاملة في إطارها. ثم تلتقي كلًّا من بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، قبل ان تغادر بيروت مساء"، مبيّنةً أنّها "ستُجري معهما محادثات تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين، والوضع في الجنوب وغزة، ودور قوات "اليونيفيل"، وما يمكن القيام به لاستعادة الهدوء على الجبهة الجنوبية".

إهمال وظيفي وسوء إدارة وفساد: الجرب يضرب مستشفى بيروت

في سياق منفصل، أشارت صحيفة "الأخبار" أنّ "في الفترة الأخيرة، كان حديث العاملين في مستشفى بيروت الحكومي الجامعي حول زملاء يأتون صباحاً لـ"تتكيس" الحضور، قبل التوجه إلى أعمال أخرى خارج المستشفى، ويعودون ظهراً لـ"تتكيس" المغادرة، ويتقاضون بدل الحضور آخر الشهر. كان هذا آخر تداعيات الإهمال والفساد وسوء الإدارة التي تتحكّم بمستشفى أُريد له أن يكون صرحاً طبياً وعلمياً في العاصمة... قبل أن "يطشّ" خبر غطّى على كل ما عداه، حول انتشار مرض "الجرب" المعدي بين عدد كبير من العاملين ضمن الطاقم التمريضي في المستشفى!".

وأكّدت مصادر من داخل المستشفى، للصحيفة، "انتشار عدوى "الجرب" بين العاملين، وأن عدد المصابين والمشتبه بإصابتهم ممن احتكّوا بهم وصل إلى أكثر من 200، وأن عدّاد الإصابات يرتفع مع تسجيل حالات مرضية بشكل شبه يومي".

وشددّت "الأخبار" على أنّ "الأسوأ هو أن العدوى انتقلت عن طريق أحد المرضى، بسبب انعدام إجراءات الحماية والسلامة العامة، وعدم التزام العاملين أنفسهم بمعايير النظافة، وتعاملهم مع الحالات المرضية باستسهال. فالبديهي في حالات كهذه، أن يُعزل المرضى، وهو ما لم يحدث".

وأوضحت المصادر أنّ "لذلك، فلتت الأمور في المستشفى، واختلط الحابل بالنابل وباتت العدوى متبادلة: المرضى ينقلونها إلى الممرضين، وهؤلاء ينقلونها إلى مرضى آخرين وإلى من يحتكّون بهم خارج العمل".

وأفاد عاملون في المستشفى، للصحيفة، بأنّ "رئيسة قسم التمريض و. غلاييني، المسؤولة المباشرة عن شؤون الممرضات والممرضين، لا تداوم في المستشفى في غالبية الأيام، وغائبة عن كل ما يجري، إذ أنها منشغلة بإعداد خطة طوارئ للبلد في حال نشوب حرب، بعدما انتُدبت لإدارة غرفة عمليات الطوارئ الصحية"، التي أنشئت بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لمواجهة تداعيات الحرب.