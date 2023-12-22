أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بـ"قصف مدفعي إسرائيلي على أطراف عيتا الشعب، راميا القوزح، بيت ليف وجبل بلاط قرب مروحين، وأربع غارات جوية عنيفة على أطراف اللبونة".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": غارات إسرائيلية على اللبونة وقصف مدفعي على أطراف عيتا الشعب وراميا القوزح وبيت ليف وجبل بلاط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.