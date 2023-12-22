"حزب الله": استهدفنا تجمعات جنود إسرائيليين في محيط ثكنة شوميرا بالأسلحة الصاروخية والمدفعية

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدفت ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة (8:30) من صباح يوم ‏الجمعة 22-12-2023 تجمعات جنود ‏العدو في محيط ثكنة شوميرا (قرية طربيخا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة الصاروخية والمدفعية، ‏مُحققةً إصابات مباشرة".‏

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