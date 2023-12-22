المقاومة تقصف مقر قيادة ميداني لقوات الاحتلال شرق خانيونس

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت سرايا القدس، أنها قصفت مقر قيادة ميداني لقوات الاحتلال الإسرائيلي، في منطقة الزنة شرق خانيونس برشقة صاروخية.

ونفذت قوات الاحتلال حملة اعتداءات على الأهالي، في برطعة بعد إطلاقها النار على فلسطيني في البلدة، بزعم دهس عنصر من شرطة الاحتلال.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية حذرت من أن تفشي الأمراض المعدية في قطاع غزة سيكون حتميًا بسبب الظروف الصحية السيئة وعدم وجود مياه الشرب النظيفة، وفق روسيا اليوم.

وفي بيان لها، أشارت إلى أن أكثر من 1.9 مليون شخص اضطروا للنزوح من منازلهم في غزة، وأن أكثر من 1.4 مليون منهم موجودون في مآوٍ مكتظة بالناس.

وأكدت أن تلك الظروف تساعد في تنامي الأمراض المعدية دائمًا، مشيرة إلى أن هناك دش استحمام واحدًا لكل 4500 شخص ومرحاضًا واحدًا لكل 220 شخصًا في غزة، ولا يزال هناك نقص في مياه الشرب ومشاكل متزايدة مع الصرف الصحي، ما يجعل تفشي الأمراض المعدية "حتميًَا".

وأشارت المنظمة إلى تسجيل أكثر من 100 ألف حالة إسهال منذ منتصف أكتوبر الماضي، نصفها عند الأطفال الذين لا تزيد أعمارهم على 5 سنوات، وهذا أكثر بـ25 ضعفًا مما كان قبل تصعيد النزاع.

سجل أكثر من 150 ألف حالة إصابة في الجهاز التنفسي العلوي، والعديد من حالات التهاب السحايا والطفح الجلدي والجرب والقمل وجدري الماء.