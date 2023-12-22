أوكرانيا: مقتل وإصابة 3 أشخاص جراء قصف روسي لخيرسون

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة خيرسون، اليوم الجمعة، مقتل شخص وإصابة شخصين، جراء قيام القوات الروسية بقصف المنطقة 117 مرة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال أولكسندر بروكودين رئيس الإدارة العسكرية للمنطقة في بيان، إن روسيا قصفت خيرسون بـ569 قذيفة، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة إصابة شخصين.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية.

وأوضح أن القوات الروسية استخدمت خلال قصفها للمنطقة، الدبابات وقاذفات الصواريخ متعددة الإطلاق ومقاتلة وطائرات مسيرة.

وأشار إلى أن الجيش الروسي استهدف مناطق سكنية في خيرسون