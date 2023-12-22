شكرا لقرائتكم خبر عن مقرر الأحزاب بالحوار الوطنى: استكمال الجلسات يدعم التعددية السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب ايهاب الطماوي، مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته باستكمال جلسات الحوار الوطني يثري الحياة الحزبية ويدعم التنوع السياسي والتعددية ويسهم بشكل كبير في تطور الأداء داخل الأحزاب السياسية، كما يفتح الباب أمام التعددية الحزبية و السياسية.

وأضاف "الطماوي" في لـ ”الخليج 365” أن استمرار حالة الحوار تفيد الحياة الحزبية وتنقل رؤي الأحزاب علي مختلف توجهاتها السياسية إلي الرأي العام من ناحية و إلي مؤسسات الدولة من ناحية أخري، مشيرا إلى أن حالة الحوار تؤدي بالضرورة إلي تقبل الرأي الآخر والاستفادة منه طالما كان متفقا مع الدستور ومحققا للصالح العام.

وأكد الطماوي، أن الحوار الوطني يتسع لكافة الآراء من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار دون إقصاء لرأي أو فكر أو طرح، ابتغاء الوصول لمساحات مشتركة يمكن البناء عليها والانطلاق منها في مختلف المحاور الرئيسية سياسية و اقتصادية و اجتماعية.

وثمن "الطماوي" توجيهات الرئيس باستمرار الحوار، مشيرا إلى أن الرئيس أكد على رغبته و إرادته في استمرار الحوار الوطني في كلمته في ختام مؤتمر حكاية وطن الذي أعلن فيه ترشحه للانتخابات الرئاسية استجابة لمطالب الشعب المصري، وأعاد حديثه بشأن تلك الدعوة في كلمته عقب إعلان فوزه بثقة المصريين في انتخابات الرئاسة التعددية التي شهد العالم أجمع بشفافيتها، وبرز ذلك أكتر بعد لقائه مع مرشحين الرئاسة الثلاث.