أفادت "​سرايا القدس​"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينيّة، بـ"أنّنا قصفنا التّحشّدات العسكريّة شرق دوار القرم شمال ​غزة​، بوابل من قذائف الهاون النّظامي عيار 60". وأشارت إلى "أنّنا أسقطنا مجدّدًا طائرةً إسرائيليّة بدون طيّار في سماء وسط قطاع غزة".

كانت هذه تفاصيل خبر "سرايا القدس": أسقطنا مسيّرة إسرائيلية وسط قطاع غزة وقصفنا تحشدات عسكرية شرق دوار القرم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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