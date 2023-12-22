"حزب الله" نعى حسين علي عزالدين من بلدة معروب وعبد العزيز علي مسلماني من بلدة الشعيتية

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، في بيان، أنّ "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزفّ المقاومة الإسلاميّة الشّهيد المجاهد حسين علي عزالدين "أبو نمر" من بلدة معروب في جنوب لبنان، الّذي ارتقى شهيدًا على طريق القدس".
وأشار في بيان ثان، إلى أنّ "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزفّ المقاومة الإسلاميّة الشّهيد المجاهد عبد العزيز علي مسلماني "أبو محمد كربلا" من بلدة الشعيتية في جنوب لبنان، الّذي ارتقى شهيدًا على طريق القدس".
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