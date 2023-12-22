أدرعي: مهاجمة مئات الأهداف في خان يونس والقضاء على العديد من المخربين بينهم قادة في حماس

زعم المتحدّث باسم ​الجيش الإسرائيلي​، ​أفيخاي أدرعي​، أنّ "على مدار الأسابيع الثّلاثة الماضية يشنّ مقاتلو الفرقة 98 هجومًا على منطقة ​خان يونس​، يدمّرون خلاله العدو والبنى التّحتيّة".

وأشار، في تصريح، إلى أنّ "القوّات عثرت على عشرات فتحات الأنفاق الّتي يتمّ تدميرها، وكشفت عن المواد الاستخباراتيّة الهامّة الّتي ساهمت في تعزيز فعاليّة المناورة البرّيّة"، موضحًا أنّ "المناورة تجري بناءً على خطّة نيران مرتبة ودقيقة تُسمّى "حزام النّار"، حيث تشنّ الهجوم من خلال أنواع الذّخيرة الموجّهة وعالية الدّقّة".

وادّعى أدرعي أنّ "حتّى الآن، تمّت مهاجمة مئات الأهداف الإرهابيّة"، مبيّنًا أنّ "القوّات الجوّيّة قضت على العديد من المخرّبين في خان يونس، ومن بينهم قائد منظومة الطّائرات المسيّرة، وقائد سرية عمليّات الاستطلاع وقادة النّخبة من المستوى الميداني التّابعين للواء خان يونس. كما قضت القوّات البرّيّة على عشرات المخرّبين في مواجهات وجهًا لوجه".