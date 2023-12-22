شدد وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار، على "تحييد لبنان عن الحرب والمقاومة ليست فقط بالسلاح انما كل من يقوم في قطاعه المنتج بخطط مستدامة فهو يقوم بنوع من أنواع المقاومة".
ولفت نصار، في حديث للـ"LBCI"، الى أن "الحركة الجويّة عادت الى لبنان على الرغم من حرب غزة وتأثيراتها وشركات الطيران العالمية استأنفت طيرانها الى بيروت"، مضيفاً "تقرير البنك الدوليّ يبيّن أنّ القطاع السياحيّ في لينان هو المساهم الأول في الناتج المحليّ".
كانت هذه تفاصيل خبر نصار شدد على تحييد لبنان عن الحرب: الحركة الجويّة عادت الى البلد وشركات الطيران العالمية استأنفت طيرانها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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