ابراهيم افتتح القرية الميلادية في زحلة: هي تذكير بأهمية الوحدة والأمل والفرح في حياتنا

لفت رئيس أساقفة الفرزل و​زحلة​ والبقاع للرّوم الملكيّين الكاثوليك المطران ​ابراهيم مخايل ابراهيم​، خلال افتتاحه القرية الميلاديّة في مطرانيّة ​سيدة النجاة​ في زحلة، إلى أنّ "هذه اللّحظة المباركة هي تجسيد لروح المحبّة والأمل الّتي جلبها ميلاد المسيح إلى العالم".

وأشار إلى أنّ "القرية الميلاديّة ليست مجرّد مكان للاحتفال، بل هي تذكير بأهميّة الوحدة، الأمل، والفرح في حياتنا. إنّها تعبير عن قيم المحبّة والسّلام الّتي جاء بها مخلّصنا ​يسوع المسيح​. فلنتشارك جميعًا في الاحتفال بهذه المناسبة المباركة".

وتوجّه المطران ابراهيم بالشّكر إلى "اللّجنة المنظّمة، الّتي عملت بلا كلل لجعل هذه القرية الميلاديّة حقيقة ملموسة. تفانيهم وإبداعهم وحماسهم، القوّة الدّافعة وراء هذا الحدث البهيج. كما نشكر مجموع العارضين الّذين أثروا القرية بمساهماتهم المتنوعّة والمتفرّدة. إنّ مشاركتكم وجهودكم تضيف بعدًا خاصًّا لهذه الاحتفاليّة، عاكسين الجمال والتّنوّع الّذي يميّز مدينتنا زحلة ومجتمعنا".

وجال ابراهيم برفقة الحضور على منصّات العرض، والتقى العارضين واطمئنّ إلى أوضاعهم ونشاطهم. وتخلّلت القرية الميلاديّة عروض ميلاديّة من موسيقى الكشاف اللبناني وزفّة "عروس البقاع"، بالإضافة إلى شخصيّات العيد ومنزل سانتا كلوز، كما جرى توزيع الهدايا على الأطفال.

تستمرّ القريّة حتّى مساء السّبت 23 كانون الأوّل 2023، من السّاعة الخامسة عصرًا حتّى العاشرة ليلًا.