الأرشمندريت توما زار المعهد الفني الأنطوني ورعى تخرج طلاب شاركوا بدورة للغة اليونانية

زار رئيس عام الرهبانيّة الشويريّة الباسليّة الأرشمندريت برنار توما، حرم المعهد الفني الأنطوني في الدكوانة، حيث كان في استقباله النّائب العام في الرّهبانيّة الأنطونيّة المارونيّة الأب ​بطرس عازار​، ومدير المعهد الفنّي الأب ​شربل بوعبود​، والهيئة الإداريّة والتّعليميّة في المعهد. وجال توما على أقسام المعهد، وتفقّد ورش العمل فيه.

في هذا الإطار، أشار الأب بوعبود إلى أنّكم "تأتون إلينا من عرين رهبانيّة عريقة دخلتم إليها في ربيع حياتكم، فأفنيتم حياتكم في خدمتها، وها أنتم اليوم على رأسها مدبّرًا صالحًا حكيمًا وراعيًا لرعية ​المسيح​ المخلّص، فأهلًا وسهلًا بكم صديقًا وفيًّا وراهبًا وقورًا".

ولفت إلى أنّ "على مدار ثلاثة أشهر، قام طلابنا بتعلّم أصول اللّغة اليونانيّة القديمة، تحت إشراف المعلّم انسطاسيوس مزهر بكدّ وجهد، وها هم اليوم يحصدون ثمرة أعمالهم بمباركتكم وحضوركم بيننا وبينهم".

وركّز بوعبود على "أنّنا آلينا على أنفسنا تقديم الأفضل لطلّابنا ولكلّ من يتلقّى التّعليم في هذا الصّرح الفنّي والثّقافي، وانكببنا لتأمين جودة التّعليم من خلال البرامج المتكاملة، وبخاصّة في فنّ كتابة الأيقونات البيزنطيّة المقدّسة، فكان معهدنا السبّاق إلى تعليم أصول كتابة الأيقونات وإقامة دورات تدريبيّة وورش عمل وندوات ومؤتمرات وشروحات عن لاهوت الأيقونة وتاريخها".

وتوجّه إلى الأرشمندريت توما، قائلًا: "حضوركم اليوم يزيدنا فخرًا واعتزازًا، ويشدّد فينا العزيمة للمضي قدمًا في تحقيق الأفضل".

وفي الختام، وُزّعت الشّهادات على المتخرّجات.